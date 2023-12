Filmtrilogie über den Dunklen König

Unter dem Titel "The White Tower" ist einerseits ein Prequel in Animationsform geplant. Andererseits kommt zugleich eine Realfilm-Trilogie auf uns zu. Auch hier steht für den ersten Teil bereits ein Titel fest: "The Age of Legends". Die Handlung wird uns weit in der Geschichte zurückführen, denn sie ist Jahrtausende vor den Ereignissen der Serie angesiedelt.

Wir werden also Bekanntschaft mit bisher unbekannten Figuren schließen. Im Mittelpunkt soll der Aufstieg des Dunklen Königs und seiner Gefolgsleute stehen. Durch diese Bedrohung gewinnen auch neue Held:innen Gelegenheit, sich erfolgreich zur Wehr zu setzen.