Die erfolgreiche Fantasyserie von Netflix wartet mit einer einer Prophezeiung auf, in der von einer Retterin die Rede ist. Zusätzlich kommt die Adaption der gleichnamigen Romanreihe mit einer Prise Romantik daher und ist dadurch schon beinahe so etwas wie die Netflix-Schwester von Amazons "Das Rad der Zeit". Durch die jungen Figuren spricht "Shadow & Bone" aber eine etwas jüngere Zielgruppe an.

Darum geht's: Die Welt der Serie, das Grishaverse, ist durch eine Barriere aus Dunkelheit in zwei Hälften gespalten. In dieser Dunkelheit ernähren sich übernatürliche Kreaturen von menschlichem Fleisch. Einer jungen Soldatin gelingt es, eine Macht zu entdecken, die endlich ihr Land wieder vereinen könnte. Doch gefährliche Kräfte verschwören sich gegen sie und so wird sie mehr als nur Magie brauchen, um zu überleben.

Die bisherigen zwei Staffeln kann man sich auf Netflix ansehen. Hier geht's direkt zur Serie!