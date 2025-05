Noch ist es für Fans der "Hunger Games"-Reihe ein weiter Weg bis zum nächsten Kinoabenteuer aus Panem, doch die Besetzung des kommenden Teils nimmt immer konkretere Formen an. Wie nun bekannt wurde, übernimmt der britische Hollywoodstar Ralph Fiennes (62) die Rolle des brutalen Diktators Präsident Coriolanus Snow. Er folgt damit auf Hollywood-Legende Donald Sutherland (1935-2024), der die Figur in den ursprünglichen vier Filmen verkörperte.

Zwischen zwei Timelines "Snow always lands on top" (zu Deutsch: "Schnee landet immer oben") - mit diesem passenden Wortspiel meldet "Variety" die Besetzung des britischen Schauspielstars für "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping". Der neue Teil wird chronologisch zwischen dem Prequel "Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds and Snakes" (mit Tom Blyth als jungem Snow) und der Original-Reihe mit Jennifer Lawrence angesiedelt sein. Laut offiziellen Informationen spielt die Handlung 40 Jahre nach den Ereignissen von "Songbirds and Snakes" und 24 Jahre vor Katniss Everdeens Zeit in der Arena. Fiennes' Interpretation des Charakters bildet somit eine Brücke zwischen den beiden bestehenden Versionen der berüchtigten Figur.

Film folgt auf Bestseller-Erfolg "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" basiert auf dem gleichnamigen Buch von Autorin Suzanne Collins, das erst im März erschienen ist und sich als enormer Verkaufserfolg erwies. Laut dem Branchendienst verkaufte sich der Roman in seiner ersten Woche 1,5 Millionen Mal in den USA, Großbritannien, Irland, Kanada, Australien und Neuseeland. Damit übertraf er die Verkaufszahlen der Vorgänger "The Ballad of Songbirds and Snakes" und "Mockingjay" deutlich.

Erfahrenes Team am Werk Die Regie des Films übernimmt erneut Francis Lawrence, der bereits das Prequel "The Ballad of Songbirds and Snakes" sowie die Teile zwei bis vier der Originalreihe inszenierte. Das Drehbuch stammt von Billy Ray. Als Produzenten fungieren Nina Jacobson und Brad Simpson. Jacobson äußerte sich begeistert über die Verpflichtung von Fiennes: "Wir wollten Donald Sutherland ehren, indem wir einen der größten Schauspieler dieser Generation für die Rolle des Präsidenten Snow gewinnen. Mit Ralph zu arbeiten, stand schon lange auf meiner Wunschliste, seit er mich in 'Schindlers Liste' fürs Leben traumatisiert hat." Neben dem "Schindlers Liste"- und "Harry Potter"-Star - er spielte Voldemort - wurden bereits weitere Schauspielerinnen und Schauspieler für das kommende Science-Fiction-Spektakel bestätigt. Joseph Zada wird als junger Haymitch Abernathy zu sehen sein - die Rolle, die in den Originalfilmen von Woody Harrelson verkörpert wurde. Zum Cast gehören außerdem Mckenna Grace ("Ghostbusters: Frozen Empire"), Whitney Peak ("Hocus Pocus 2"), "Stranger Things"-Star Maya Hawke, Jesse Plemons ("Civil War"), Kelvin Harrison Jr., Lili Taylor als Mags und Ben Wang ("Karate Kid: Legends"). Der sechste Teil des erfolgreichen Film-Franchise soll am 20. November 2026 in die Kinos kommen. Die fünf bisherigen Filme der Reihe spielten weltweit über 3,3 Milliarden Dollar an den Kinokassen ein.