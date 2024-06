Carrie Bradshaw statt Katniss Everdeen

Zu dieser Zeit war Butler Teil des Casts von "The Carrie Diaries", einer Prequel-Serie zu "Sex and the City". Er spielte Carries Lover Sebastian Kydd. Sein Durchbruch auf der großen Leinwand ließ noch weitere sieben Jahre auf sich warten, bis Quentin Tarantinos (61) "Once Upon a Time... in Hollywood" veröffentlicht wurde, in dem Butler neben Brad Pitt (60) und Leonardo DiCaprio (49) zu sehen war. Dann ergatterte er seine preisgekrönte Rolle in Baz Luhrmanns (61) Biopic "Elvis". Aktuell ist der Amerikaner in "The Bikeriders" im Kino zu sehen.