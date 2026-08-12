Reacher-Staffel 4: Wie viele Folgen, wann ist Finale?
Basierend auf dem 13. Band von Lee Childs weltweiter Bestseller-Reihe „Gone Tomorrow“ nimmt die vierte Staffel der actiongeladenen „Reacher“-Serie eine schreckliche Wendung, als eine zufällige Begegnung mit einem verstörten Fremden in der U-Bahn ihn in ein komplexes und tödliches Spiel verwickelt, das ihn gegen skrupellose Gegner aus den höchsten Machtkreisen antreten lässt. Neu im Cast dieser Staffel sind Sydelle Noel, Chris Marquette, Agnez Mo, Anggun, Kevin Weisman, Marc Blucas, Kevin Corrigan und Kathleen Robertson. Doch wann sind die Folgen eigentlich zu sehen?
Wie viele Folgen von „Reacher“-Staffel 4 gibt es?
Insgesamt umfasst die neue Staffel 8 Episoden, wie das ja bereits Tradition ist.
Wann erscheinen die Folgen von „Reacher“-Staffel 4?
Die vierte Staffel startet am 12. August 2026 mit gleich drei Folgen (wie es bei Amazon Prime Video mittlerweile üblich zu sein scheint). Danach erscheint wöchentlich je eine neue Episode, immer mittwochs. Hier der Episodenfahrplan:
- 12. August 2026: Episode 1 („City of Brotherly Love“)
- 12. August 2026: Episode 2 („Cage Fight“)
- 12. August 2026: Episode 3 („One Small Step“)
- 19. August 2026: Episode 4 („Karambits and Pieces“)
- 26. August 2026: Episode 5 („Bridge“)
- 2. September 2026: Episode 6 („Plum Out of Luck“)
- 9. September 2026: Episode 7 („Vote for Sampson“)
- 16. September 2026: Episode 8 („Cut“) (Finale)