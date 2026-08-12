Reacher-Staffel 4: Wie viele Folgen, wann ist Finale?

Basierend auf dem 13. Band von Lee Childs weltweiter Bestseller-Reihe „Gone Tomorrow“ nimmt die vierte Staffel der actiongeladenen „Reacher“-Serie eine schreckliche Wendung, als eine zufällige Begegnung mit einem verstörten Fremden in der U-Bahn ihn in ein komplexes und tödliches Spiel verwickelt, das ihn gegen skrupellose Gegner aus den höchsten Machtkreisen antreten lässt. Neu im Cast dieser Staffel sind Sydelle Noel, Chris Marquette, Agnez Mo, Anggun, Kevin Weisman, Marc Blucas, Kevin Corrigan und Kathleen Robertson. Doch wann sind die Folgen eigentlich zu sehen?