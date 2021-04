Diese "Real Housewives"-Frauen sind dabei

In der speziellen Staffel verbringen ikonische "Housewives" aus New Jersey, Beverly Hills, New York und Atlanta einige Wochen auf einer Insel zusammen. Wie eine Quelle "The Sun" verriet, durften aufgrund der Corona-Maßnahmen nur sieben Frauen dabei sein. Nach einigen Episoden soll noch eine achte Person dazu stoßen und die Gruppe aufmischen.