Was machen die ehemaligen "Real Housewives of Beverly Hills" heute?

Taylor Armstrong

Taylor blieb eine Staffel länger als Camille eine tragende Figur in der Serie. Sie taucht auch noch ab und zu als Freundin auf. Nach dem Tod ihres Mannes heiratete sie 2014 einen Anwalt. Große Internet-Bekanntheit erlangte sie als "Woman Yelling at Cat". Außerdem lebt Armstrong nicht mehr in Beverly Hills, sondern in Orange County.