Der Streamingdienst RTL+ hat im Dezember 2024 erstmals live aus Köln die "Reality Awards" übertragen. Wie der Name bereits verrät, wurden bei der Verleihung deutsche Realitystars ausgezeichnet. Reality-TV-Liebhaberinnen und -Liebhaber konnte online in zwölf Kategorien für ihre Gewinnerinnen und Gewinner abstimmen. 2025 wird es die Veranstaltung nicht geben , wie jetzt bekannt wird.

Zukunft der "Reality Awards" ungewiss

Eine Sprecherin des Senders RTL hat "dwdl.de" bestätigt, dass die Award-Show 2025 nicht stattfinden wird. Wie es im kommenden Jahr oder danach genau mit der Gala weitergeht, ist bislang nicht öffentlich bekannt. Man wolle "wie immer rechtzeitig" bekanntgeben, ob eine weitere Auflage der "Reality Awards" stattfinden wird, wird die Sprecherin zitiert.

Mit der Hilfe von Olivia Jones (55) hatte Sophia Thomalla (36) Anfang Dezember 2024 durch den Reality-Abend geführt. Ausgezeichnet wurden unter anderem die beliebtesten männlichen und weiblichen Realitystars. Zu weiteren Kategorien gehörten etwa die "Sexytime des Jahres", die "Trennung des Jahres", der "Faker des Jahres" und der "Beef des Jahres".

Damals räumten unter anderem Mike Heiter (33) und seine heutige Ehefrau Leyla (29) ab. Sie wurden jeweils zum "Realitystar des Jahres" gewählt und auch für die "Lovestory des Jahres" ausgezeichnet. "Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie" wurde "Reality-Doku des Jahres". Der Award für die "Beliebteste Reality des Jahres" ging an "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare". Die Ankunft der Promis und die Verleihung im letzten Dezember gibt es noch einmal bei RTL+ zu sehen.