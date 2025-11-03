Die herbstliche Jahreszeit ist die beste Gelegenheit, es sich auf dem Sofa gemütlich zu machen und der leichten Fernseh-Kost zu widmen. Das Fernsehprogramm hat in den kommenden Herbst-Wochen dafür das passende Angebot an Dating- und Reality-TV-Shows.

"Bauer sucht Frau" Die Kuppelshow "Bauer sucht Frau" mit Inka Bause startet in ihre 21. Staffel. In diesem Jahr begeben sich elf Landwirte und zwei Landwirtinnen erneut auf die Suche nach der großen Liebe. Das beliebte Format begleitet sie auf ihrem Weg von den ersten Begegnungen bis hin zu möglichen Beziehungen. Der Staffelauftakt ist am Montag, 3. November, um 20:15 Uhr bei RTL. Die ersten vier Episoden werden wöchentlich montags ausgestrahlt, danach folgen die verbleibenden acht Folgen jeweils montags und dienstags im Doppelpack.

"Bachelor in Paradise" Einige Ex-"Bachelor"- und "Bachelorette"-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer bekommen wieder eine zweite Chance: Am 4. November startet die sechste Staffel von "Bachelor in Paradise" bei RTL+. Im paradiesischen Thailand können sich die Singles näher kennenlernen und Rosen verteilen. Mal entscheiden die Frauen, mal die Männer. Nur wer eine Rose erhält, darf bleiben. Im Finale müssen sie sich zwischen Geld oder Liebe entscheiden. Mit von der Partie sind unter anderem Ex-"Bachelor" David Jackson oder "Bachelor"-Gewinnerin Michelle "Mimi" Gwozdz.

"Die Abrechnung" Ab Donnerstag, 6. November, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn geht eine neue Reality-Sendung an den Start: Acht Promi-Duos, die sich nicht ausstehen können, werden in "Die Abrechnung - der Promi-Showdown" in einem abgeschiedenen Haus zusammengesperrt. Der Clou dabei: Die Kandidaten erfahren erst beim Einzug, mit wem sie es zu tun bekommen. Die Promi-Paare stehen vor der Wahl: Entweder sie begraben das Kriegsbeil und arbeiten zusammen oder sie gehen gemeinsam unter. Ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro soll zusätzlich motivieren.

"Forsthaus Rampensau Germany" Neun Promi-Paarungen werden in der dritten Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" wieder in ein Selbstversorger-Forsthaus ziehen und auf engstem Raum leben. In der österreichischen Bergwelt müssen sie Wettkämpfe bestreiten und ihre Mitstreiter für einen Auszug nominieren. Am Ende wartet der Titel "Rampensau des Jahres". Los geht es am Donnerstag, 13. November (kostenfrei auf Joyn). Mit dabei sind unter anderem die Duos Eva Benetatou und Walentina Doronina, Maurice Dziwak und sein Papa Frank oder Yeliz Koc mit Dilara Kruse.

Laufende Formate Andere Reality-Formate sind bereits angelaufen und werden weiterhin im Herbst zu sehen sein. "Das große Promi-Büßen", in dem Promis mit ihrem Fehlverhalten und Negativschlagzeilen aus der Vergangenheit konfrontiert werden, ist seit 23. Oktober in der vierten Staffel zu sehen (auf Joyn und auch bei ProSieben). Die zehnte Staffel des Reality-Dauerbrenners "Sommerhaus der Stars" sorgt derzeit für Gesprächsstoff. Das Finale wird am Dienstag, 11. November 2025, ab 0:00 Uhr auf RTL+ verfügbar sein, linear wird es am 18. November bei RTL (20:15 Uhr) ausgestrahlt.