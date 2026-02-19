"Reality Awards" 2026: Wann ist die Preisverleihung heuer?
Jetzt ist es offiziell: Am 16. April 2026 verleiht RTL+ zum zweiten Mal "Die Reality Awards", wie der Sender jetzt bestätigte. Die Preisverleihung für die deutsche Reality-Branche wird exklusiv auf dem Streamingdienst zu sehen sein.
Sophia Thomalla (36) und Dragqueen Olivia Jones (56) moderieren den Abend erneut gemeinsam. Thomalla verspricht bereits einen "grandiosen Abend" - ein Event, das man nicht verpassen dürfe, wie sie betont. Bereits bei der Premiere im Dezember 2024 hatten die beiden als Moderations-Duo durch die Show geführt.
Zweite Ausgabe
Überraschend kommt die Ankündigung nicht. Bereits im Dezember hatte RTL das Comeback der Reality Awards für dieses Jahr bestätigt, nachdem es 2025 keine Neuauflage gegeben hatte. Vergeben werden wieder Preise in zahlreiche Kategorien: Nicht nur erfolgreiche Realitystars und -formate werden ausgezeichnet, sondern auch besondere Momente der Reality-Szene.
Bei der ersten Ausgabe wurden etwa Preise in insgesamt zwölf Kategorien verliehen. Am erfolgreichsten war das Paar Mike Heiter (33) und Leyla Heiter (29), damals noch Lahouar: Die beiden gewannen sowohl als beliebtestes Realitypaar als auch in der Kategorie "Lovestory des Jahres". Weitere Gewinner waren beispielsweise "Das Sommerhaus der Stars" in der Kategorie "Beliebteste Reality des Jahres" sowie Bushido und Anna-Maria Ferchichi für die "Reality-Doku des Jahres". Außerdem gab es Preise für die "Sexytime des Jahres" oder den "Beef des Jahres".