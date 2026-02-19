Jetzt ist es offiziell: Am 16. April 2026 verleiht RTL+ zum zweiten Mal "Die Reality Awards", wie der Sender jetzt bestätigte. Die Preisverleihung für die deutsche Reality-Branche wird exklusiv auf dem Streamingdienst zu sehen sein.

Sophia Thomalla (36) und Dragqueen Olivia Jones (56) moderieren den Abend erneut gemeinsam. Thomalla verspricht bereits einen "grandiosen Abend" - ein Event, das man nicht verpassen dürfe, wie sie betont. Bereits bei der Premiere im Dezember 2024 hatten die beiden als Moderations-Duo durch die Show geführt.