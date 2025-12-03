Ab 16. Dezember geht es für Realitysternchen wieder auf große Reise. In der Abenteuersendung "Reality Backpackers" werden sie sich in Zweierteams durch die Berge Perus kämpfen. In der dritten Staffel mit dabei sein soll laut "Joyn.de" unter anderem ein Ex-Paar, das derzeit in einem anderen Reality-Format noch als Paar seine Treue testet.

Acht TV-Bekanntheiten nehmen teil

Laut des Berichts ist das Ex-Paar Brenda Brinkmann und Laurenz Pesch dabei, die "frisch getrennt" nach Peru reisen. "Im besten Fall treffe ich hier auf meine Traum-Partnerin", wird Pesch zitiert. Die "Villa der Versuchung"-Kandidatin droht ihm dagegen: "Wenn du hier was mit einer anderen hast - ciao!" Damit wäre dann der Ausgang des aktuellen gemeinsamen "Temptation Island VIP"-Auftritts bekannt. In dem RTL+-Format konnten die beiden den Treuetest wohl nicht erfolgreich absolvieren. In einer Pressemitteilung von Joyn hält man sich bedeckter: "Brenda Brinkmann und Laurenz Pesch reisen gemeinsam nach Peru - Doch werden sie als Team bei 'Reality Backpackers' antreten?"

Neben den beiden sind sechs weitere TV-Bekanntheiten mit von der Partie: Chris Töpperwien ("Goodbye Deutschland! Die Auswanderer"), Kate Merlan ("Villa der Versuchung"), Marlisa Rudzio ("Reality Queens"), Elsa Latifaj ("Germany's next Topmodel"), Daymian Weiß ("Germany Shore") und Sinan Cakin ("Are You The One").