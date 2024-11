Diogo Sangre zeigt sich siegessicher, Steph Jerkel plagen Zweifel

"Ich habe mich in meinem Urlaub in Portugal perfekt vorbereitet. Ich bin bereit für alles, was kommt", erklärt Diogo Sangre bereits vor Beginn der Show. Gina Beckmann setzt hingegen auf die Tipps von Social Media: "Zur Vorbereitung auf 'Reality Backpackers' werde ich mir vielleicht ein paar Camping-Hacks auf TikTok anschauen."

Jerkel plagen dagegen Zweifel. "Ich habe mich in letzter Zeit wirklich gehen lassen und hoffe, dass das nicht zu meinem Verhängnis wird", gibt der 55-Jährige zu.