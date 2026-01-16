News

"Reality Queens" 2026: Diese 12 Promi-Damen sind dabei

Gruppenbild der Reality-Damen vor Dschungelkulisse
16.01.26, 14:49
Ab Februar kämpfen sich in der neuen Staffel zwölf Promi-Damen "Auf High Heels durch den Dschungel".

"Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel" kehrt in wenigen Wochen auf die Bildschirme zurück. Ab dem 9. Februar 2026 bekommt das RTL+-Format, das es 2024 erstmals zu sehen gab, eine zweite Staffel. "Härter, konfliktreicher und emotionaler", soll es laut RTL werden. Welche Reality-Kandidatinnen für den Streamingdienst und ein Preisgeld von bis zu 50.000 in die Wildnis verfrachtet werden, wurde jetzt veröffentlicht.

Dschungelcamp 2026: Diese 12 Promis sind heuer dabei

Die "Promi Queens" der neuen Staffel

Die Show, durch die der Influencer Twenty4tim (25) führt, hat einige bekannte Namen aus dem Reality-Kosmos zu bieten. Mit dabei ist Jenny Elvers (53), die etwa auch schon ihr Glück bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" versucht hat. Ihr schließen sich Kader Loth (53) und Gina-Lisa Lohfink (39) an, die ein Jahr später im TV-Dschungel auftraten.

Ebenso mit am Start: Cecilia Asoro, Paulina Ljubas und Ginger Costello-Wollersheim. Die Riege vervollständigen Tanja Tischewitsch, Michelle Daniaux, Arielle Rippegather, Christina "Shakira", Hati Suarez und Reality-Sternchen Ariel. Für letztere steht damit gleich zweimal innerhalb kürzester Zeit der Dschungel auf dem Programm. Ab 9. Februar ist sie bei "Reality Queens" bei RTL+ zu sehen, zuvor schon ab dem 23. Januar in der neuen Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!".

In der 19. Staffel trifft Ariel im Dschungelcamp auf einen ebenfalls erlesenen Promi- und Reality-Cast. Mit dabei sind in diesem Jahr neben ihr auch Mirja du Mont, Nicole Belstler-Boettcher, Umut Tekin, Patrick Romer, Stephen Dürr, Samira Yavuz, Simone Ballack, Eva Benetatou, Hubert Fella, Hardy Krüger jr. sowie Gil Ofarim.

SpotOn