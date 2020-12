"Red Dot"-Trailer: Eisiger Netflix-Horror aus Schweden

Ein roter Punkt auf dem Körper könnte normalerweise das Anzeichen für eine ausbrechende Krankheit sein. Hier hat er jedoch eine ganz andere Ursache.

Der schwedische Regisseur Alain Darborg ("The Master Plan") schickt Anastasios Soulis und Nanna Blondell als Paar, das gerade in der Krise steckt, auf einen verschneiten Camping-Trip ins schwedische Bergland. Auf diese Weise wollen die beiden ihre Beziehung wieder einrenken. Doch plötzlich taucht nachts ein roter Laserpunkt auf, wie man ihn von Scharfschützen kennt. Als dann tatsächlich Kugeln abgefeuert werden, flüchtet das junge Paar immer weiter in die eisige Wildnis und wird offenbar von einem Psychopathen zu menschlicher Jagdbeute erklärt.