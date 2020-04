"Bis zum Untergang": Überlebenskünstler am Limit bei Netflix

Streit und Menschenjagd

Aber auch unter den Teilnehmern selbst ist noch ein anderer labiler Kerl, der gern in Gewaltphantasien schwelgt. Als dann ein tödlicher Unfall passiert, kippt die Stimmung. Polizei und Rettungskräfte sind für Alain unerwünscht, er will die Leiche einfach verschwinden lassen und in der Gruppe brechen deshalb Streitigkeiten aus, die sich immer mehr verschärfen. Alain zeigt sein wahres Gesicht und bald entbrennt zwischen den Personen ein erbittertes Kräftemessen: Antoine gerät in große Gefahr und eine wahre Menschenjagd beginnt.