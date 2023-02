"Red Rose" auf Netflix: Kommt Staffel 2?

Ist das das neue "Pretty Little Liars"? So wie in der ABC-Serie wird auch in "Red Rose" eine Gruppe von TeenagerInnen über ihr Handy erpresst und dazu gebracht die schrecklichsten Dinge zu tun. In beiden Fällen ist unklar, wer es auf sie abgesehen hat und die Jugendlichen versuchen ihrem/ihrer GegnerIn unbemerkt auf die Schliche zu kommen. Das spannende Konzept hat bereits die Netflix-Community überzeugt und befindet sich seit der Veröffentlichung in der Top 5 der Serien-Charts der Plattform.

Wird es Nachschub der BBC-Serie geben? Wir verraten euch, ob Staffel 2 kommt.