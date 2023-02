Achtung, Spoiler-Alarm!

Vor kurzem wurde der Trailer für "You"-Staffel 4, Teil 2 veröffentlicht, der am 09. März auf Netflix an den Start geht. Darin taucht Love (Victoria Pedretti), Joes tote Ehefrau, auf. Da stellt sich die Frage, warum wir – und Joe (Penn Badgley) – sie nun sehen. Liegt es etwa daran, dass Joe Halluzinationen hat? Wenn ja, könnte es etwa sein, dass er sich auch den Eat-the-Rich-Killer nur vorgestellt hat? Und er in Wahrheit selbst besagter Serienmörder ist? So unvorstellbar zumindest der erste Teil klingt, so plausibel ist es doch, wenn man näher darüber nachdenkt.

Wir schlüsseln die Theorie für euch auf, die insbesondere in Fan-Kreisen umhergeht und auch in den Kommentaren unter dem verlinkten YouTube-Video zu finden ist.