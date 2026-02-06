"Reif für die Liebe": Wer macht in der neuen Dating-Show mit?
Der 61-Jährige Wahl-Tiroler Armin stürzt sich ab 18. Februar 2026 in der neuen Dating-Reality-Show "Reif für die Liebe" auf JOYN und ATV in sein größtes Liebesabenteuer. Denn für ihn steht fest: Auch im besten Alter kann man noch seine große Liebe finden. Der Wunsch nach echten Gefühlen, Schmetterlingen im Bauch und der rosa-roten Brille ist groß. Aber welche Single-Dame wird schließlich das Herz von Armin erobern? Das sind die Kandidatinnen im Überblick.
Single-Damen im Überblick
- Barbara (59 aus Niederösterreich)
- Brigitte (60 aus Niederösterreich)
- Charlotta (57 aus Wien)
- Claudia (57 aus der Steiermark)
- Doris (61 aus Niederösterreich)
- Elizabeth (37 aus der Steiermark)
- Geraldine (53 aus Wien)
- Gitta (60 aus Deutschland)
- Ivanka (51 aus Wien)
- Jasmin (56 aus Wien)
- Maria (60 aus Niederösterreich)
- Melissa (41 aus Wien)
- Roswitha (59 aus Wien)
- Sabine (55 aus Wien)
- Sissy (44 aus Niederösterreich)
- Ursula (53 aus Wien)
- Verena (63 aus Wien)
- Viola (51 aus Wien)
Promis unter den Kandidatinnen
Armin hat die Qual der Wahl, schließlich dürfen nur acht Single-Damen mit ihm in das idyllische Chalet im Bergresort Hauser Kaibling by ALPS RESORTS einziehen. Bei wem es funkt, wird das Speeddating zeigen. Mit den richtigen Beats will sich Gitta Saxx ins Herz des Single-Herren spielen. Aber ob die 60-jährige auch die passende Musik mit im Gepäck hat? Ebenso dabei ist Hollywoods steirische Immo-Queen Elizabeth. Für den Titel "Rampensau 2025" hat es bei "Forsthaus Rampensau" zwar nicht gereicht, doch ihr nächstes Ziel hat sie schon fest im Blick: Armin von sich zu begeistern. Und dann wäre da noch Niederösterreicherin Doris (61), die mit einer besonderen Prise Reality-Erfahrung ins "Reif für die Liebe"-Rennen geht. Ob sie von ihrer Tochter Zoe Saip Tipps bekommen hat? Schließlich stand die unter anderem bei Dating-Formaten wie "Match in Paradise" vor der Kamera.
Wann ist "Reif für die Liebe" zu sehen?
Die Dating-Show startet am 18. Februar 2026 um 21:35 Uhr, danach geht es immer mittwochs um 20:15 Uhr auf JOYN & ATV weiter.