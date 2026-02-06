Der 61-Jährige Wahl-Tiroler Armin stürzt sich ab 18. Februar 2026 in der neuen Dating-Reality-Show "Reif für die Liebe" auf JOYN und ATV in sein größtes Liebesabenteuer. Denn für ihn steht fest: Auch im besten Alter kann man noch seine große Liebe finden. Der Wunsch nach echten Gefühlen, Schmetterlingen im Bauch und der rosa-roten Brille ist groß. Aber welche Single-Dame wird schließlich das Herz von Armin erobern? Das sind die Kandidatinnen im Überblick.

Promis unter den Kandidatinnen

Armin hat die Qual der Wahl, schließlich dürfen nur acht Single-Damen mit ihm in das idyllische Chalet im Bergresort Hauser Kaibling by ALPS RESORTS einziehen. Bei wem es funkt, wird das Speeddating zeigen. Mit den richtigen Beats will sich Gitta Saxx ins Herz des Single-Herren spielen. Aber ob die 60-jährige auch die passende Musik mit im Gepäck hat? Ebenso dabei ist Hollywoods steirische Immo-Queen Elizabeth. Für den Titel "Rampensau 2025" hat es bei "Forsthaus Rampensau" zwar nicht gereicht, doch ihr nächstes Ziel hat sie schon fest im Blick: Armin von sich zu begeistern. Und dann wäre da noch Niederösterreicherin Doris (61), die mit einer besonderen Prise Reality-Erfahrung ins "Reif für die Liebe"-Rennen geht. Ob sie von ihrer Tochter Zoe Saip Tipps bekommen hat? Schließlich stand die unter anderem bei Dating-Formaten wie "Match in Paradise" vor der Kamera.