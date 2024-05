Therapie-Beichte im Promi-Podcast

In der neuesten Folge des Promi-Podcasts "Call Her Daddy" verriet sie der Moderatorin Alex Cooper (29), dass sie sich vor einigen Jahren auf Anraten ihres Psychotherapeuten ein ganzes Jahr lang von allen Männern ferngehalten habe. Zu den Hintergründen dieser radikalen Therapiemaßnahme erklärte sie: "Ich war an einem Punkt, an dem ich dachte, dass ich keine Muster mehr wiederholen will. Ich habe einen großartigen Therapeuten, der mir sagte: 'Ich kann Ihnen helfen, aber Sie müssen es auch tun'".