"The White Lotus": Andrang auf Sizilien, Hawaii und Koh Samui

"The White Lotus" spielt in jeder Staffel in einem anderen Ressort einer fiktiven Hotelkette. Der satirische Urlaubstraum entführte die Zuschauerinnen und Zuschauer in den beiden ersten Staffeln nach Hawaii und Sizilien. Die paradiesischen Aufnahmen begünstigten unter anderem laut eines Berichts des Branchenmagazins "The Hollywood Reporter" jeweils einen Aufschwung in Sachen Tourismus vor Ort.