Eberhofer-Tour nach dem Tourismus-Flyer

Übrigens: Der Frontenhausener Bürgermeister Franz Gassner hat einen echten Eberhofer-Guide zusammengestellt, den ihr euch als Flyer hier in pdf-Form downloaden könnt.

Bevor mit "Rehragout Rendezvouz" der neunte Eberhofer-Krimi am 10. August 2023 in unsere Kinos kommt, habt ihr also hoffentlich schon eine Besichtigungs-Tour absolviert und – abgesehen von Leberkässemmeln ­ – jede Menge Lokalkolorit in euch aufgenommen.

