Die Hulu-Serie "Only Murders in the Building", hierzulande über Disney+ zu sehen, bekommt für die fünfte Staffel noch mehr Starpower: Die zweifache Oscarpreisträgerin Renée Zellweger (55) ist neu im Cast, wie das Branchenmagazin "Deadline" exklusiv berichtet.

Damit gesellt sich die "Bridget Jones"-Darstellerin zu weiteren Hollywoodstars wie Christoph Waltz (68) und Keegan-Michael Key (54), die in der neuen Staffel ebenfalls zu sehen sein werden. Gastauftritte von A-Promis haben in der Serie bereits Tradition. So waren schon Paul Rudd (55), Eugene Levy (78), Eva Longoria (50), Melissa McCarthy (54) und Zach Galifianakis (55) dabei.