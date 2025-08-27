"Rental Family"-Trailer: Neue Tragikomödie mit Brendan Fraser

Wer auf der Suche nach dem Sinn des Lebens ist, erhält vermutlich in Asien die besten Anregungen dazu - immerhin gibt es dort eine reiche philosophische Tradition, die sich mit genau dieser Frage beschäftigt. In "Rental Family" erfahren wir, wie es "The Whale"-Star Brendan Fraser ergeht, der als erfolgloser Schauspieler in Tokio endlich eine Aufgabe finden will, die ihn wirklich ausfüllt. Als Einstimmung darauf hier gleich der Trailer zur Tragikomödie:

Worum geht es in "Rental Family"?

Der Film von Regisseur Hikari erzählt die Geschichte eines in Tokio lebenden US-Schauspielers (Fraser), der auf der Suche nach einem Sinn in seinem Leben ist, bis es ihm gelingt, einen ungewöhnlichen Job an Land zu ziehen. Für eine japanische "Rental Family"-Agentur schlüpft er in unterschiedliche Rollen und spielt als Familienmitglied den Sohn, Ehemann oder Vater.