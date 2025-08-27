"Rental Family"-Trailer: Neue Tragikomödie mit Brendan Fraser
Oscarpreisträger Fraser spielt einen glücklosen Schauspieler, der endlich die Rolle seines Lebens findet.
Wer auf der Suche nach dem Sinn des Lebens ist, erhält vermutlich in Asien die besten Anregungen dazu - immerhin gibt es dort eine reiche philosophische Tradition, die sich mit genau dieser Frage beschäftigt. In "Rental Family" erfahren wir, wie es "The Whale"-Star Brendan Fraser ergeht, der als erfolgloser Schauspieler in Tokio endlich eine Aufgabe finden will, die ihn wirklich ausfüllt. Als Einstimmung darauf hier gleich der Trailer zur Tragikomödie:
Worum geht es in "Rental Family"?
Der Film von Regisseur Hikari erzählt die Geschichte eines in Tokio lebenden US-Schauspielers (Fraser), der auf der Suche nach einem Sinn in seinem Leben ist, bis es ihm gelingt, einen ungewöhnlichen Job an Land zu ziehen. Für eine japanische "Rental Family"-Agentur schlüpft er in unterschiedliche Rollen und spielt als Familienmitglied den Sohn, Ehemann oder Vater.
Während er mehr und mehr in die Lebenswelten seiner Kunden eintaucht und ihnen hilft ihre familiären Lücken zu füllen, beginnt er echte Bindungen aufzubauen, die die Grenzen zwischen Schauspiel und Realität verschwimmen lassen. In der Auseinandersetzung mit den moralischen Aspekten seines neuen Jobs, entdeckt er den Sinn im Leben, das Gefühl von Zusammengehörigkeit und die Schönheit zwischenmenschlicher Beziehungen neu.
Wann ist "Rental Family" zu sehen?
Die Tragikomödie startet am 08. Januar 2026 in unseren Kinos.