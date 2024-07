"Resident Alien" ist mit einer dritten Staffel zurück

Fans der erfolgreichen und beliebten Science-Fiction-Comedyserie "Resident Alien" dürfen sich auf neue Folgen freuen. Die humorvolle Drama-Serie startet am 18. Juli in die dritte Staffel . Der Pay- TV-Sender Syfy zeigt immer donnerstags um 21 Uhr die acht neuen Episoden aus Season drei im wöchentlichen Rhythmus. Im Anschluss stehen die Folgen auch auf Abruf (u.a. bei Sky ) zur Verfügung.

So endete Staffel zwei

In der zweiten Staffel von "Resident Alien" überschlugen sich die Ereignisse geradezu. So erfuhren mehr Einwohnerinnen und Einwohner des Örtchens Patience, wie etwa Barkeeperin D'arcy (Alice Wetterlund, 43), dass es sich bei Harry in Wahrheit um ein Alien handelt.

Auch begegnete Harry mit Joseph (Enver Gjokaj, 44) einem anderen Alien. Bei ihm handelt es sich um einen Grey-Hybrid, also eine Mischung aus Mensch und Grey-Alien. Letztere werden auch in der dritten Staffel von "Resident Alien" eine prominente Rolle spielen.