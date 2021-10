Multifunktionaler Schweiger

Schweiger hat sich hier neben seiner Rolle als Regisseur und Schauspieler zugleich als Produzent betätigt und verfasste mit seinem bewährten kreativen Kooperations-Partner Lo Malinek ("Hot Dog", "Honig im Kopf", "Klassentreffen 1.0.") auch das Drehbuch wieder gemeinsam.

Junger Star

Als bipolaren Paul bekommen wir mit Emilio Sakraya einen echten jungen Schauspiel-Profi zu sehen, da der 1996 in Berlin Geborene nicht nur bereits an etlichen Kinofilmen wie "Rock My Heart", "Heilstätten", "Meine teuflisch gute Freundin" oder "Kalte Füße" mitgewirkt hat, sondern auch in der renommierten Netflix-Serie "Tribes of Europa" zu sehen war. Weitere Rollen wurden mit Tijan Marei, Bettina Lamprecht, Emily Cox, Herbert Knaup und Emma Schweiger besetzt.

Auf ein US-Remake von "Die Rettung der uns bekannten Welt" wird Schweiger aber wohlweislich verzichten, nachdem er mit seiner amerikanischen Version von "Honig im Kopf" den bisher größten Flop seiner Karriere eingefahren hat.

"Die Rettung der uns bekannten Welt" wird am 12. November in unsere Kinos kommen.