Ricky Gervais: Netflix-Rückkehr mit "Supernature" im Mai

Im Mai steht ein neues Stand-Up-Special mit dem britischen Comedian bevor. Vor vier Jahren war er bereits mit dem Programm "Ricky Gervais: Humanity" bei Netflix zu sehen, nachdem er in der Zwischenzeit bei dem Streaming-Giganten auch als Serien-Schöpfer und Darsteller durch die schwarzhumorige Produktion "After Life" in Erscheinung getreten ist.

Ein kurzer Clip über die Kraft der Ironie bietet uns einen kleinen Vorgeschmack auf das neue Programm: