Die "Herr der Ringe"-Serie "Die Ringe der Macht" basiert auf keiner Buchvorlage von J.R.R. Tolkien. Showrunner Patrick McKay und J. D. Payne haben eigenständige Drehbücher geschrieben, die im Tolkien-Universum spielen, aber sich auch große Freiheiten bei gewissen Aspekten herausgenommen. "Wir wollten uns den Roman ausdenken, den Tolkien nie geschrieben hat, und ihn als Mega-Event-Serie umsetzen", sagte McKay in einem "Vanity Fair"-Interview.

"Die Ringe der Macht" spielt mehrere Tausend Jahre vor den Ereignissen der "Herr der Ringe"-Filme. In dieser als zweites Zeitalter benannten Zeit gibt es noch keinen Frodo und Co. und auch die Ringe der Macht wurden noch nicht geschmiedet. Die Handlung der Serie bildet die Grundlage für die Geschichte in Tolkiens Büchern und ist eine Art Prequel zu der originalen "Herr der Ringe"-Trilogie.