Mittelerde-Völker in neuen Perspektiven

Der Prolog gibt uns einerseits einen Einblick in die Kindheit der mächtigen Elbin Galadriel, andererseits auch in die politischen Zustände von Mittelerde. Fast wie in "Herr der Ringe: Die Gefährten" bekommen wir durch eine imposante Montagesequenz das Wichtigste vermittelt und lernen anschließend die zentralen Charaktere kennen. Die Ereignisse finden mehrere Tausend Jahre vor den Abenteuern von Frodo, Aragorn, Legolas, Gimli und Co. statt, weshalb man in das Zweite Zeitalter von Mittelerde eintaucht und die Entwicklung der einzelnen Machtstrukturen mitbekommt.

Große Freude macht sich breit, als man zum ersten Mal die abwechslungsreichen Stimmungen der unterschiedlichen Völker zu sehen bekommt. Dabei hat sich Regisseur Juan Antonio Bayona stark am Original und nicht an der "Hobbit"-Trilogie orientiert. Er hat bewusst auf eine kindliche Ästhetik verzichtet und scheut sich in düsteren Szenen auch nicht vor expliziter Gewalt. Während man die einzelnen Völker bereits aus den vorherigen Filmen kannte, bekommt man sie nun aus neuen Perspektiven zu sehen. Die sonst so zurückgezogen lebenden Elben sind nun die dominierende militärische Macht in Mittelerde und geben auch in den Gebieten der Menschen den Ton an. Wir werden auch tief in die Minen der Zwerge geführt, wo wir deren Bräuche, Ehepartnerinnen und sogar Kinder kennenlernen.