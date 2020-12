"Riverdale": Diese Figur ist in Staffel 5 schwanger

"Ich bin offiziell in Karenz! Ahh! Dankbar für meinen Show-Runner und meine ProduzentInnen, die so entgegenkommend waren und meine Schwangerschaft in die Serie miteingebunden haben", so Morgan unter einem Foto, das sie mit Babybauch zeigt. Sie sei außerdem stolz auf ihren Körper, der es ihr erlaubte, auch im neunten Schwangerschaftsmonat noch zu arbeiten.

Von wem Toni Tapaz, die in "Riverdale" eine Beziehung mit Cheryl Blossom führt, ein Kind erwarten soll, ist nicht bekannt. Die neuen Folgen sollen allerdings einen siebenjährigen Zeitsprung beinhalten.

Die fünfte Staffel "Riverdale" startet am 21. Jänner 2021 auf Netflix.