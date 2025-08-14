Nach dem Erfolg der ersten Staffel im Herbst 2024, zeigt ServusTV ab 13. September die neue Staffel der Roadshow mit Lilian Klebow. Es ist diesmal eine Berg- und Talfahrt durch Österreichs schönste Regionen – und die Höhen und Tiefen des Lebens – wieder an ein unbekanntes Ziel. Klebow fährt wieder wöchentlich durch Österreich, Südtirol und Bayern, sie führt mit ihren Gästen dabei spannende und unterhaltsame Gespräche.

In der ersten Folge hat Lilian Klebow diesmal Schauspieler Christian Tramitz ("Das Kanu des Manitu“) als Gast, der keine Ahnung hat, wohin ihre Reise ins Unbekannte geht.