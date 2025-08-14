Roadshow mit Lilian Klebow: Wo geht's für Christian Tramitz hin?
Nach dem Erfolg der ersten Staffel im Herbst 2024, zeigt ServusTV ab 13. September die neue Staffel der Roadshow mit Lilian Klebow. Es ist diesmal eine Berg- und Talfahrt durch Österreichs schönste Regionen – und die Höhen und Tiefen des Lebens – wieder an ein unbekanntes Ziel. Klebow fährt wieder wöchentlich durch Österreich, Südtirol und Bayern, sie führt mit ihren Gästen dabei spannende und unterhaltsame Gespräche.
In der ersten Folge hat Lilian Klebow diesmal Schauspieler Christian Tramitz ("Das Kanu des Manitu“) als Gast, der keine Ahnung hat, wohin ihre Reise ins Unbekannte geht.
Ein besonderes Familientreffen in Triol
Umso überraschter ist Tramitz, als beim Stanglwirt im Tiroler Going nicht nur Lipizzaner auf ihn warten, sondern auch sein prominenter Cousin, den er noch nie zuvor getroffen hat: Cornelius Obonya. Dabei waren ihre Großväter Paul und Attila Hörbiger Brüder und selbst große Schauspieler. "Es war seit Jahrzehnten unser Running Gag, uns gegenseitig durch andere grüßen zu lassen“, lacht Obonya. „Damit ist es durch ‚Berg- und Talfahrt‘ jetzt endgültig vorbei.“ Ein Kennenlernen als großes Kino bei der "Berg- und Talfahrt" und Lilian Klebow mittendrin.
Wann ist "Berg- und Talfahrt" der Roadshow mit Lilian Klebow zu sehen?
Die neue Staffel "Berg- und Talfahrt" startet am Samstag, 13. September, ab 18:05 Uhr bei ServusTV und ServusTV On.