Darum geht es in "Better Man"

"Better Man" wurde Ende 2021 als satirisches Musical über Robbie Williams angekündigt. In dem Biopic spielt sich Robbie Williams teilweise selbst. Den jungen Robbie verkörpert der Schauspieler Jonno Davies (31). Im November 2023 sind für den Film unter anderem zwei Gigs von Williams in der Royal Albert Hall aufgezeichnet worden.