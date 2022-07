Elf Jahre nach dem Tod von Amy Winehouse soll nun ein Biopic über das Leben der britischen Soul-Ikone gedreht werden. Die Britin Sam Taylor-Johnson (55, "Fifty Shades of Grey") ist als Regisseurin an Bord, wie das US-Branchenportal "Deadline.com" am Montag berichtete. Es sei ein "Traum", diesen Film zu drehen, schrieb Taylor-Johnson auf Instagram. Sie verlinkte den Bericht mit dem Hashtag #backtoblack. Über die Besetzung der Hauptrolle wurde zunächst nichts bekannt.

Das Drehbuch für den geplanten Spielfilm "Back to Black" stammt von Matt Greenhalgh, der zuvor schon das Skript für Taylor-Johnsons Spielfilmdebüt ""Nowhere Boy" (2009) über den jungen John Lennon schrieb.