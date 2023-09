Was erwartet uns in der Robbie-Doku?

Es handelt sich um eine Dokuserie, die aus vier Episoden bestehen wird, Titel gibt es noch keinen. Genre-typisch verspricht Netflix auf "Tudum" einen "intimen Einblick in [Robbies ] Karriere".

Und weiter: "Im Laufe der mehr als 30 Jahre, in denen er im Rampenlicht stand, hat Williams große Höhen und Tiefen erlebt. Die Serie wird diese Höhen und Tiefen beleuchten – und die Medienbeobachtung, die Williams bereits während seiner gesamten Karriere verfolgte. Von seinen Suchtkämpfen über seine Genesung, seine Trennung von Take That bis zu ihrer Wiedervereinigung wird der Dokumentarfilm anhand neuer Interviews und Einblicke in Williams‘ 25-jähriges Archiv tief in das Herz und die Seele eines Popstars eintauchen."

Regisseur ist Joe Pearlman, der bereits die britische Popband Bros in "Bros: After the Screaming Stops" mit einer Doku würdigte.