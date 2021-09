Die 13 besten Star-Dokus aller Zeiten:

The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years (2016)

Der Dokumentarfilm begleitet die legendäre Band während ihrer Tour-Jahre, und damit von ihren Anfängen im Hamburger Star Club Anfang der Sechziger bis zu ihrem letzten Konzert im Candlestick Park in San Francisco 1966.

Der Film geht der Frage nach, wie vier ganz unterschiedliche Persönlichkeiten aus Liverpool zusammen als Band funktionierten, ihre Entscheidungen trafen, Songs schrieben und dabei die außergewöhnliche Karriere der Beatles starteten – und ganz nebenbei die Welt im Sturm eroberten. Die Grundprämisse ist dabei ein Zitat von George Harrison, der bereits im Trailer zu hören ist: "We were normal, and the rest of the world was crazy."

"The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years" kannst du auf Amazon Prime ausleihen und kaufen. Hier geht's zum Film!