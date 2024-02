Dreharbeiten starten noch 2024

Tremblay hat bereits die Vorlage für "Knock at the Cabin" von M. Night Shyamalan geliefert (obwohl die Handlung seines Romans "The Cabin at the End of the World" in der Verfilmung leider stark abgeändert wurde), und sein Werkverzeichnis umfasst ebenso Titel wie "Survivor Song", "Disappearance at Devil’s Rock" sowie "The Little Sleep".

Die Dreharbeiten für "A Head Full of Ghosts" sollen noch in diesem Jahr aufgenommen werden. Über die Besetzung ist bisher nichts bekannt.