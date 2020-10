Robert Downey Jr. plant "Sherlock“ Franchise aufzubauen

Von Marvel inspiriert

Beim Fast Company Innovation Festival sprachen Downey Jr. und seine Produzentin Susan Downey über mögliche Spin Offs der Holmes-Filme. „Wir haben das Gefühl, dass es zu diesem Zeitpunkt noch kein Mystery-Universum gibt und Conan Doyle ist in diesem Bereich natürlich einer der stärksten Stimmen. Wieso sollte man einen dritten Film machen, wenn man nicht bereit ist in unterschiedliche Zeiten und Facetten der Geschichte einzutauchen?“ Beeinflusst wurden sie dabei durch ihre Arbeit am Marvel Cinematic Universe. „Wir hatten die Möglichkeit ein Jahrzehnt lang Marvel zu unterstützen alle ihre Möglichkeiten zu erkennen, um ihr Universum zu erweitern, das war unbezahlbar. Sie wussten wirklich was sie taten und hatten von Beginn an ein kleines eingeschworenes Team, das eine gemeinsame Vision hatte."