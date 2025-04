Robert Pattinson in "Dune 3"? So stehen die Chancen

Von "Twilight" über "The Batman" bis hin zum Wüstenplaneten Arrakis? Robert Pattinson (38) könnte bald in das Science-Fiction-Universum von "Dune" eintauchen. Wie das US-Branchenportal "Deadline" berichtet, soll der britische Schauspieler für eine Rolle in "Dune 3" im Gespräch sein. Obwohl noch kein offizielles Angebot vorliegt, soll von Seiten der Produktion starkes Interesse an Pattinson bestehen. Sollte der Deal zustande kommen, würde Pattinson in die Rolle des Bösewichts Scytale schlüpfen und damit Teil eines hochkarätigen Ensembles werden, zu dem bereits Stars wie Timothée Chalamet, Florence Pugh und Zendaya gehören, die voraussichtlich auch im dritten Teil zurückkehren werden.

Dritter Teil der Oscar-prämierten Saga Die von Regisseur Denis Villeneuve verantwortete "Dune"-Filmreihe basiert auf Frank Herberts (1920-1986) gefeierter Sci-Fi-Buchreihe. Die beiden bisherigen Filme "Dune: Part One" (2021) und "Dune: Part Two" (2024) waren sowohl bei Kritikern als auch an den Kinokassen äußerst erfolgreich. Zusammen spielten sie weltweit rund 1,12 Milliarden Dollar ein und gewannen insgesamt acht Oscars, darunter jeweils eine Nominierung als "Bester Film". Laut der Branchenseite sollen die Dreharbeiten für "Dune 3" bereits im Sommer 2025 beginnen. Villeneuve kehrt erneut auf den Regiestuhl zurück.

Pattinsons voller Terminkalender Für Pattinson wäre es nicht die erste Zusammenarbeit mit "Dune"-Darstellerin Zendaya. Die beiden standen bereits für den Film "The Drama" gemeinsam vor der Kamera. Darüber hinaus hat der britische Schauspieler mehrere weitere Projekte in der Pipeline: Er wird in Christopher Nolans Adaption von "The Odyssey" zu sehen sein und spielt an der Seite von Jennifer Lawrence in dem Film "Die, My Love". Außerdem ist er als Produzent des Films "Primetime" tätig. Mit seinem Engagement für anspruchsvolle und künstlerisch wertvolle Filmprojekte hat sich Pattinson längst vom Image des Teenie-Schwarms aus der "Twilight"-Saga gelöst und sich als vielseitiger Charakterdarsteller etabliert. Die Nachricht über Pattinsons mögliches Engagement bei "Dune 3" folgt auf den kürzlichen Erfolg der "Dune"-Prequel-Serie "Dune: Prophecy". Die von Alison Schapker produzierte Serie, die 10.000 Jahre vor dem Aufstieg von Paul Atreides spielt, wurde bei ihrem Start im November 2024 auf HBO und Max von Kritikern gelobt.