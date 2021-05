Tobias Moretti erhielt neunte ROMY

Bald in Richtung einer Fußballmannschaft planen kann Tobias Moretti: Der Schauspieler erhielt heuer seine bereits neunte ROMY, womit er sich vor Moderator Armin Assinger als alleiniger Rekordhalter positionierte. Den Preis in der Filmkategorie nehme er "in innigster und tiefster Demut" an, so der vieldekorierte Mime. Sein weibliches Gegenüber stellte Miriam Stein dar – wobei sie noch einen weiten Weg hat, will sie zu Moretti aufschließen, war es für sie doch erst die zweite ROMY in ihrer Karriere.