Für diese Filme hätten die Stars eigentlich ihre Oscars verdient

Alicia Vikander wurde 2016 für ihre Rolle in "The Danish Girl" mit dem Oscar als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet. Auch wenn das Drama nuanciert gespielt und emotional umgesetzt war, kam es nicht an dem im selben Jahr veröffentlichten Sci-Fi-Thriller "Ex Machina" ran, in dem die schwedische Darstellerin einen Androiden spielte.

Joaquin Phoenix erhielt nach vielen großartigen Filmen einen Oscar für seine Leistung in "Joker". Die Comicverfilmung war ein großer Publikumserfolg, doch ist der Film nicht die beste Performance des Darstellers. Im Johnny-Cash-Biopic "Walk the Line" zeigte der damals 31-jährige Phoenix, dass nicht nur ein begnadeter Schauspieler, sondern auch ein großartiger Sänger in ihm steckt.