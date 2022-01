Sternekoch Frank Rosin wurde unter anderem mit TV-Formaten wie "Rosins Restaurants" und "Hell's Kitchen" bekannt. In seiner neuesten Kochshow "Rosins Heldenküche" auf Kabel Eins will er Leuten, die "keine Perspektive" haben, eine Chance bieten: In einem zweimonatigen Gastro-Bootcamp sollen sie ihr Können in der Küche unter Beweis stellen. Wer überzeugt, bekommt im Anschluss eine Ausbildung in der Spitzengastronomie bei Rosins Kollegen.

"Vermasselt es nicht, ja?!"

Rosin stellt die Teilnehmenden in jeder Folge vor neue Herausforderungen – diese können das Kochen an sich betreffen, aber auch den Arbeitsalltag, den die KandidatInnen nicht gewohnt sind. So fehlen beispielsweise immer wieder TeilnehmerInnen bei den Übungen und Nerven liegen blank, wie im Trailer zu sehen ist.