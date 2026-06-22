Ob rebellische Thronfolger, Prinzessinnen wider Willen oder royale Liebesabenteuer rund um den Globus – die Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet beim RTL Super-Schwerpunkt "Royal Romance" ein sommerliches Programm voller Romantik und königlichem Flair. Besonderes Highlight: Mit "Prinzessin wider Willen", "Für immer Prinzessin" und "Ein ganz gewöhnlicher Prinz" feiern gleich drei Filme ihre Free-TV-Premiere.

Dieses Filmprogramm wird bei "Royal Romance" geboten

Krönchen richten, Popcorn bereithalten und eintauchen in die Welt der Prinzen, Prinzessinnen und großen Gefühle: Ab 8. Juli 2026 präsentiert RTL Super immer mittwochs um 20:15 Uhr eine royale Filmstrecke mit neun romantischen TV-Movies voller Herzklopfen, glamouröser Paläste und überraschender Wendungen.

Mein Sommerprinz (8. Juli, 20:15 Uhr)

Ein lebenslustiger Prinz sorgt mit seinen Eskapaden für Schlagzeilen. Eine ehrgeizige PR-Beraterin soll sein Image retten. Zwischen königlichen Verpflichtungen und persönlichen Gefühlen kommen sich die beiden unerwartet näher.

Prinzessin wider Willen (15. Juli, 20:15 Uhr) – Free-TV-Premiere

Prinzessin Bea hat dem Hof längst den Rücken gekehrt. Als ihre Schwester kurz vor einer wichtigen Hochzeit verschwindet, muss sie deren Platz einnehmen. Aus einer Pflichtaufgabe entwickelt sich eine unerwartete Liebesgeschichte.

Royal Rendezvous – Prinzessin gesucht (22. Juli, 20:15 Uhr)

Eine ehrgeizige Journalistin erhält die Chance ihres Lebens, einen begehrten Prinzen zu porträtieren. Doch während ihrer Recherchen verschwimmen die Grenzen zwischen Beruf und Privatleben.

Für immer Prinzessin (29. Juli, 20:15 Uhr) – Free-TV-Premiere

Eine junge Frau wird unerwartet Teil der royalen Welt. Zwischen höfischen Regeln, öffentlicher Aufmerksamkeit und persönlichen Wünschen muss sie ihren eigenen Weg finden.

Ein Prinz im Paradies (5. August, 20:15 Uhr)

Auf einer tropischen Insel begegnet eine erfolgreiche Autorin einem zurückgezogen lebenden Prinzen. Vor traumhafter Kulisse entdecken beide, dass das Glück manchmal dort wartet, wo man es am wenigsten erwartet.

Roadtrip ins royale Herz (12. August, 20:15 Uhr)

Eine Prinzessin flieht vor ihren Verpflichtungen und begibt sich auf eine abenteuerliche Reise. Unterwegs entdeckt sie nicht nur die Freiheit, sondern auch die Chance auf die große Liebe.

Ein ganz gewöhnlicher Prinz (19. August, 20:15 Uhr) – Free-TV-Premiere

Ein Prinz möchte dem Hofprotokoll entkommen und das Leben eines ganz normalen Menschen kennenlernen. Inkognito begegnet er einer Frau, die ihn ohne Titel und Krone schätzt.

Die Prinzessin und ihr Bodyguard (26. August, 20:15 Uhr)

Eine Prinzessin steht unter besonderem Schutz. Als ihr Bodyguard sie auf Schritt und Tritt begleitet, entwickelt sich zwischen den beiden eine Verbindung, die alles komplizierter macht.

Royal Matchmaker – Die königliche Heiratsvermittlerin (2. September, 20:15 Uhr)

Eine erfolgreiche Partnervermittlerin soll für einen Prinzen die perfekte Braut finden. Doch während der Suche erkennt sie, dass die wahre Liebe manchmal näher ist als gedacht.

Wer die königlichen Liebesgeschichten nicht zur Ausstrahlung verfolgen kann, hat jederzeit die Möglichkeit, die Filme auf RTL+ zu streamen.