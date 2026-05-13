Auf der weitläufigen Dachterrasse der Hauptbücherei erwartet das Publikum bei Kino am Dach von 1. Juni bis 12. September 2026 ein abwechslungsreiches Open-Air-Kinoprogramm mit beeindruckendem Blick über die Stadt. Den offiziellen Auftakt macht am 1. Juni Markus Schleinzers neuem Film "Rose", der das tägliche Kinoprogramm eröffnet.

Highlights des Kinojahres

Das Programm des "Kino am Dach" vereint internationale Festivalerfolge und Publikumslieblinge des aktuellen Kinojahres sowie spannende Neuheiten, Previews und cineastische Geheimtipps. Zu den Highlights zählen unter anderem "Allegro Pastell" sowie "Twinless" und "The Moment".

Der Montag steht im Zeichen des österreichischen Films. Gezeigt werden aktuelle heimische Produktionen, die die Vielfalt und Stärke des österreichischen Kinos widerspiegeln, darunter die feinfühlige Dokumentation "Mit Ästen bis zum Himmel" über eine Schule für blinde und sehschwache Kinder, das kammerspielartige Drama "Our Girls" und die Christine Nöstlinger-Doku "Sowieso und überhaupt".