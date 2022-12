Sarah Connor und weitere Künstler

Sarah Connor (42) feierte 2022 ein echtes Comeback. Nach zwei Erfolgsalben auf Deutsch kehrte sie auf ihrem Weihnachtsalbum "Not So Silent Night" zu ihrer musikalischen Muttersprache Englisch zurück. In der Rückblick-Show spricht sie über ihr Jahr - im Frühjahr nahm sie eine aus der Ukraine geflüchtete Mutter mit ihren zwei Söhnen bei sich auf - und performt live ihre neue Single "Ring Out The Bells".

Und auch Musiker Marius Müller-Westernhagen (74) wird in der Sendung Bilanz ziehen.

Schauspieler Wotan Wilke Möhring (55) und Antonia Riet haben mit ihrem unkonventionellen Basketball-Film "Weil wir Champions sind" in diesem Jahr die Zuschauer begeistert - und sind deshalb bei Gottschalk und Gutenberg zu Gast.