Thomas Gottschalk: So brachte er seinen Söhnen die Trennung bei

Stolz auf beide Söhne

Gottschalk erklärt auch, dass sie als Eltern mit allen Mitteln verhindern wollten, "dass die Kinder den Preis dafür zahlen mussten, dass mich jeder kannte." Auf die Entwicklung seiner Söhne zeigt sich Gottschalk stolz: "Der Gedanke, in einer Realityshow meinen Namen zu vermarkten, ist ihnen noch nie gekommen und sie verballern meine Kohle nicht sinnlos. Ich musste sie auch niemals in irgendwelche Suchtkliniken schicken oder ihnen neue Nasen bezahlen, was das Schicksal mancher Promi-Väter ist."

Die Trennung von Thomas und Thea Gottschalk wurde 2019 bekannt und bestätigt. Die beiden hatten 1976 geheiratet und seit Anfang der 1990er-Jahre mit ihren Kindern in einem Haus in Malibu im US-Bundesstaat Kalifornien gelebt. Heute ist Gottschalk mit der 59-jährigen SWR-Mitarbeiterin Karina Mroß liiert. Roman Gottschalk baut derzeit einen Youtube-Kanal über Golfsport auf, Tristan Gottschalk macht eine Ausbildung zum Programmierer.