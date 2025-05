Zunächst habe man das Comeback von Raab "gut in Abos für RTL+ umwandeln" können. "Mit einer wöchentlichen Streaming-Show so viele Abo-Abschlüsse zu generieren, ist eine absolute Ausnahme", betonte Inga Leschek. Doch: "Mit den Quoten der Weekly im linearen TV sind wir nach dem erfolgreichen Start aber aktuell nicht zufrieden. Das kann man klar sagen - und, dass wir mit dieser Show viel für RTL und RTL+ gelernt haben."

Die Mix-Form soll also nicht mehr verfolgt werden. Auch der Name der Show wird damit eingestampft. Für ein wöchentliches Comedy-Format passe der Name nicht, sagte Leschek "DWDL.de" und kündigte an: "Wir werden ab dem Herbst am Mittwoch um 20:15 Uhr mit einer veränderten Weekly wiederkommen. Daran arbeiten wir gerade gemeinsam." Der Austausch mache "weiterhin viel Spaß, weil Stefan vor Energie und Ehrgeiz strotzt".

Spektakuläres Comeback

Stefan Raab hatte 2024 für das größte Comeback im TV gesorgt. Vor knapp zehn Jahren hatte sich der Entertainer 2015 vom Fernsehrampenlicht verabschiedet. Dann gab es die große Überraschung: Der langjährige "TV total"-Moderator, der in den vergangenen Jahren vor allem als TV-Produzent im Hintergrund agierte, kündigte "Der Clark Final Fight - Stefan Raab vs. Regina Halmich" an und damit einen Revanche-Boxkampf gegen die ehemalige Boxweltmeisterin Regina Halmich (48). Dass er im September nach 2001 und 2007 auch das dritte Duell gegen sie verlor, wurde zur Nebensache.

Mit dem Kampf läutete er seine Rückkehr vor die TV-Kamera ein. Noch am Abend kündigte er "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" an - die Show war ab dem 18. September erstmals bei RTL+ verfügbar. Der Fünf-Jahresvertrag mit RTL umfasst weitere Produktionen wie die Primetime-Liveshow "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" mit Michael Bully Herbig (57), die erstmals am 21. Dezember ausgestrahlt wurde. Zudem suchte Raab im ESC-Vorentscheid "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?" den deutschen Beitrag für den Eurovision Song Contest in Basel.