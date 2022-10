"RTL Samstag Nacht": Ende Oktober kommt Kult-Comedy zurück

Erinnerungen an Mirco Nontschew

"Als damaliger Produzent nun das große 'RTL Samstag Nacht'-Wiedersehen zu moderieren und auf die alte Truppe zu treffen, macht mich sehr glücklich. Das wird ein Spaß", erklärte Balder Ende August in einer Pressemitteilung des Senders. "Es versteht sich von selbst, dass wir in der Show natürlich auch unserem Freund Mirco Nontschew würdig gedenken."

Nontschew gehörte zur Stammbesetzung des Formats, das zwischen 1993 und 1998 über die Bildschirme des Landes flimmerte. Der Komiker verstarb im vergangenen Jahr überraschend im Alter von nur 52 Jahren. Zuletzt war er in der dritten Staffel von "LOL: Last One Laughing" von Amazon Prime Video aufgetreten. Die Folgen sind seit Frühjahr 2022 zu sehen.