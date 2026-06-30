RTL-Serien-Highlights: „Der Lehrer“ und „Shit Show“ verlängert

Inga Leschek, CCO RTL Deutschland, meint dazu in der Pressemeldung: „Es ist eine riesige Freude zu sehen, dass unsere Fiction-Inhalte unser Publikum begeistern – ob etablierte Marken wie 'Der Lehrer' oder neue Projekte wie 'Shit Show'. Genau diese Mischung aus starken Comebacks, mutigen Ideen und großartigen Teams macht unser Fiction-Portfolio aus. Und wir haben noch eine Menge vor.“

Heiße News an heißen Tagen! Gleich zwei erfolgreiche Formate werden fortgesetzt: „Der Lehrer“ mit Hendrik Duryn schreibt nach seinem gefeierten Comeback seine Erfolgsgeschichte weiter, und auch die RTL+ Mockumentary „Shit Show – Welcome to Reality“ , die die Zuschauerherzen im Sturm eroberte, geht in eine neue Staffel.

Weitere geplante Fiction-Highlights bei RTL

Bereits im Herbst 2026 startet die Neuauflage des preisgekrönten Serienerfolgs „Club der roten Bänder – Die neue Generation“ auf RTL+ und bei VOX. Knapp 40 Jahre nach dem ersten Kinofilm feiern außerdem im Herbst „Die Flodders“ ihr Comeback als neue RTL+ und Videoland-Originalproduktion.

In der kommenden TV Saison ist zudem „Pumuckl und das große Missverständnis“ zu sehen, ein weiterer Kinofilm befindet sich bereits in Produktion. Die dritte Staffel von „Pumuckl“ ist in Arbeit. Aktuell entsteht ein weiteres, hochkarätiges Fiction-Projekt: Vor eindrucksvoller Bergkulisse wird die Family-Entertainment-Serie „Heidi“ für RTL und SRF gedreht. Und auch die erfolgreiche Coming-of-Age Serie „Euphorie“, die deutsche Adaption des israelischen Originals, ist bereits für eine weitere Staffel bestätigt. Darüber hinaus wird die erfolgreiche Krimi-Reihe „Tödlicher Dienst-Tag“ mit neuen Fällen fortgesetzt, darunter u.a. neue Filme von „Alpentod – Ein Bergland-Krimi“, „Behringer und die Toten – Ein Bamberg-Krimi“ und „Dünentod – Ein Nordsee-Krimi“. Und auch das Talentförderprogramm „Storytellers“ bleibt ein fester Bestandteil des vielfältigen Fiction-Portfolios.