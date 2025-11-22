Beim RTL-Spendenmarathon 2025 sind unter dem Motto "30 Jahre - 30 Stunden" etwas mehr als 23 Millionen Euro zusammengekommen. Wolfram Kons (61) konnte am Ende des großen Finales des Spendenmarathons am 21. November stolz den vorläufigen Endstand von 23.077.166 Euro verkünden. Zuvor bekamen Zuschauerinnen und Zuschauer aber etwa noch KI-generierte Videos, die Moderator Günther Jauch (69) und Musikproduzent Dieter Bohlen (71) als Kleinkinder zeigten, zu sehen. Ein Auftritt der Girlgroup No Angels rundete die Veranstaltung ab.

Ein großer Teil dieses Betrages dürfte aus Spenden der Zuschauenden stammen. Im Rahmen des Spendenmarathons gab es aber etwa auch wieder ein traditionelles Promi-Special von "Wer wird Millionär?", das RTL am Donnerstagabend gezeigt hat. Für den guten Zweck erspielten Moderatorin Sonja Zietlow (57), der Komiker Till Reiners (40), Eiskunstlaufikone Katarina Witt (59) und Moderator Johannes B. Kerner (60) bei Günther Jauch insgesamt 285.000 Euro.