"Diese Gelder werden den Lebensmittelbanken dabei helfen, Gemeinden, die mit einem schrecklichen Verlust und einer langen Erholungsphase konfrontiert sind, mit Grundbedürfnissen wie Wasser, verzehrfertigen Lebensmitteln und Vorräten zu versorgen", so die Organisation weiter in ihrer Erklärung. Sie ermutigten die Leserinnen und Leser, sich Lively und Reynolds anzuschließen und zu spenden, "wenn Sie dazu in der Lage sind".

Taylor Swift spendete fünf Millionen US-Dollar

Die Nachricht über die Spende von Lively und Reynolds kommt einen Tag, nachdem die Organisation bei X bekannt gab, dass die enge Freundin des Paares, US-Superstar Taylor Swift (34), fünf Millionen Dollar (etwa 4,6 Mio. Euro) gespendet hat.

"Wir sind Taylor Swift unglaublich dankbar für ihre großzügige Spende von fünf Millionen Dollar für die Hurrikan Helene- und Milton-Hilfsmaßnahmen", hieß es in der Erklärung von Claire Babineaux-Fontenot, CEO von Feeding America.

Laut dem "People"-Magazin sind mindestens zehn Menschen durch Milton ums Leben gekommen, der am 9. Oktober als Sturm der Kategorie 3 in Florida an Land ging. Mehr als 200 Menschen kamen im Zusammenhang mit dem Sturm Helene ums Leben, der Ende letzten Monats auf seinem Weg von Florida nach Norden Gebiete in sechs Südstaaten verwüstete.