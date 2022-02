RTL-Tanzshow "Let's Dance" hat wieder Deutschland-Start

Kennenlern-Show

Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer geht es am Freitag mit der "Kennenlern-Show" los, bei der festgelegt wird, welcher Promi mit welchem Profi-Tänzer über das Parkett fegen wird. Ein paar der Profis können mittlerweile selbst als einigermaßen prominent gelten, da sie schon sehr lange dabei sind. Etwa Ekaterina Leonova, Isabel Edvardsson und Massimo Sinató. An all dem sieht man: Der "Let's Dance"-Kosmos hat mittlerweile eine beachtliche Dimension erreicht.

Sie ist sogar so groß, dass man manchmal gar nicht lange herumfragen muss, um Einblicke ins Innere zu bekommen. So ging es auch CDU-Mann Wolfgang Bosbach, als er sich informieren wollte, was da auf seine Tochter genau zukommen könnte. "Ich bin ja befreundet - wir haben ein gemeinsames Buch geschrieben - mit Ulli Potofski", erzählt er. Potofski war 2016 bei "Let's Dance" angetreten, wenn auch mit überschaubarem Erfolg. "Ihn habe ich sofort gefragt!", sagt Bosbach. Was Sportmoderator Potofski demnach zu berichten wusste: Tolle Sache, aber auch echt anstrengend. "Das habe ich dann auch Caroline gesagt", sagte Bosbach.